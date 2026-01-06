Duman 10.7ºC Ankara
AA 06.01.2026 16:05

Muğla geçen yıl 3 milyon 461 bin yabancı turisti ağırladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya 2025'te hava ve deniz yoluyla yaklaşık 3 milyon 461 bin yabancı turist geldi.

Muğla geçen yıl 3 milyon 461 bin yabancı turisti ağırladı
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 400 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.

Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan Muğla, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla'nın önemli turizm destinasyonlarıyla çok sayıda ülkeden gelen turisti misafir ettiğini söyledi.

Misafirlerin en iyi şekilde ağırlandığını belirten Toprak, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıktığını ifade etti.

Toprak, Kovid-19 salgını süreci nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşadıklarını ancak bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliğinin de destekleriyle kentte çok iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini dile getirdi.

Deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı 650 bin

Kente en çok turist gönderen ilk beş ülkeyi de paylaşan Toprak, şunları kaydetti:

"2025 yılında kente gelen turist sayısı 3 milyon 461 bin 311 oldu. Kente gelen ziyaretçiler arasında ise en fazla turist İngilizlerden oluşuyor. Daha sonra Rus, Polonya, Almanya ve Hollandalı turistler geliyor. Yaklaşık 2 katı da yerli turisti kentimizde misafir ettik. Ziyaretçiler Muğla'nın koylarını, antik kentlerini, sahillerini, doğasını keşfetti. Kentimize gelen yaklaşık 3,5 milyon yabancı turistin 650 binini deniz yoluyla gelenler oluşturuyor. Bu sayı da önümüzdeki yıllarda daha da yükselecek."

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2025'te de İngiliz turistlerin Muğla'dan vazgeçmediğini vurgulayan Toprak, Rusya ve Almanya'dan da çok sayıda turistin kentte tatil yaptığını, yeni destinasyonlardan Polonya'dan gelenlerin de Muğla'yı artık her yıl tercih ettiğini dile getirdi.

Polonya halkının da İngilizler gibi Muğla'yı çok sevdiğini anlatan Toprak, Polonya'dan gelen ziyaretçilerin gelecek yıllarda da artacağına işaret etti.

Toprak, "Ülkemizde turizmde her yıl rekor tazeliyoruz. Muğla'mız da bundan nasipleniyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yurt dışında yaptığı tanıtım çalışmalarıyla hem ülkemiz hem ilimiz ciddi anlamda tanınır hale geldi. Bütün dünyada bilinirliği arttı ve biz de bunun faydasını görüyoruz." diye konuştu.

Farklı ülkelerden turistleri bölgeye çekerek hem turist sayısını artıracaklarını hem de sezonu uzatacaklarını ifade eden Toprak, dinamik pazarların yanı sıra yeni pazarlarla çok ciddi bir tanıtım atağı yapılacağını kaydetti.

Muğla'daki birçok restoranın yıldızlı olduğunu belirten Toprak, bunun da yabancı turistin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

