Urla sahilinde kaçak gemi sökümüne 2,3 milyon ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince Urla'nın Demircili Sahili'nde yapılan denetimde su tankeri tipindeki Gökbey isimli geminin karaya yanaştırılıp söküm işlemine başlandığı ve oksijen kaynaklarıyla gemiden birkaç parçanın kesilip sahile bırakıldığı belirlendi.

Söküm işlemi yapan firmanın Çeşme Liman Başkanlığı'ndan 'söküm izin belgesi' almadığı tespit edildi.

Adli ve idari soruşturma başlatıldı

"Gemi Söküm Yönetmeliğinin Bölge Dışı Söküm" başlığı altındaki ilgili madde uyarınca izinsiz söküm işlemiyle ilgili Çeşme Liman Başkanlığı'nca idari işlem başlatıldı.

Gemiden sökülen hurda parçaların toprak zeminli alanda depolanması nedeniyle de Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 346 bin lira idari ceza uygulandı, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.