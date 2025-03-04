Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk WhatsApp grubundan çıktı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kararın ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Beykoz Belediyesi’ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin kurduğu ‘Beykoz Kahvecisi’ adlı WhatsApp grubu, 100 milyon TL’lik usulsüzlüğün kanıtı oldu.

WhatsApp grubundaki yazışmalar ifşa oldu

Soruşturma kapsamında çalışma yapan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyenin ihalelerine çağrılan 15 ana ve bunlara ait 60 alt şirketin beraber hareket ettiği, çoğunun adresinin ve kullandıkları araçların dahi aynı olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik çalışmalarda ise şirket sahibi şüphelilerin ihalelere yönelik müdahaleleri, "Beykoz Kahvecisi" adıyla kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarda da yer aldı.

Şirket sahiplerinin yazışmalarında, ihaleler için verilen tekliflere ilişkin bilgiler, tebligatlara göre birbirlerine danışmaları, ödemelerden verilen ücretlere kadar aralarındaki anlaşmalar dikkati çekti.

Özel Kalem Müdürü kirası 200 bin liralık rezidansta kalıyormuş

Yazışmalarda, şirket sahiplerinin yapılacak ihaleler öncesi birbirleriyle görüş alışverişinde bulunması da yer aldı.

İhaleye giren bir firmanın belediye için düzenlediği usulsüz faturalarla ilgili yazışmasında "Beykoz için aldığımız faturalar var, onlar patlarsa kötü. Yabancı hiçbir firmadan bir şey almadık. Bu iş çorap söküğü gibi. Onlar bir yerden sorunlu fatura aldıysa ondan ona, ondan ona gider" şeklindeki yazışması dikkati çekti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün emniyetteki işlemleri sırasında, yaptığı görev karşılığında 65 bin lira ücret aldığını beyan ettiği öğrenildi. Yapılan çalışmada, Gümüş'ün yaklaşık 200 bin lira kira bedeli olan bir rezidansta kaldığı tespit edildi.

İstanbul Medya A.Ş de mercek altında

Soruşturma Beykoz belediyesi ile sınırlı kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İBB’ye bağlı İstanbul Medya AŞ’ye de polis baskın düzenledi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un yaptığı şirkette, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bazı bilgisayarlara el koydu.

Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.