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Türkiye
TRT Haber,AA 04.03.2025 12:44

Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Köseler'in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sabah adliyeye getirilmişti.

Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

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