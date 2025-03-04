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Türkiye
AA 04.03.2025 12:52

Ramazanda balık satışları azaldı, fiyatlar düştü

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, ramazan ayıyla birlikte balık fiyatları geriledi.

Ramazanda balık satışları azaldı, fiyatlar düştü
[Fotograf: AA]

Denizlerde 15 Nisan'da sona erecek av sezonu öncesi farklı türlerdeki balıklar tezgahları süslüyor.

Kentte denize açılan balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan mezgit, istavrit ve kefal gibi balıklar tezgahlarda kilogramları 100 liradan satışa sunuluyor.

Hamsinin kilogramının 150 liradan alıcı bulduğu kentte, kafeslerde yetiştirilen Türk somonu ise kilogramı 200 liradan satılıyor.

Balıkçı İbrahim Coşkun, ramazanın başlamasıyla balık satışlarında yüzde 80 azalma yaşandığını söyledi.

Ramazanda balık satışları azaldı, fiyatlar düştü

Vatandaşların ramazan ayında pek balık tüketmek istemediğini anlatan Coşkun, "Dolayısıyla satış olmadığı için fiyatlarımız da düştü. Mezgit, istavrit 100 lira, somon 200 lira. Fiyatlarımız da çok iyi. Fiyatlarda yarıdan fazla düşüş var. Neden? Çünkü balık günlük olarak satılması gereken bir ürün. Onun için de fiyatları yarıya indirdik." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu da ramazanda balık satışlarının düştüğüne işaret ederek, "Mezgit ve istavrit gibi balıklar ramazan öncesi kilogramları 150 liradan satılıyordu. Onları 100 liraya düşürdük. Hamsimiz yine 200 liradan satılırken şu an 150 liradan satılıyor ama ilgi yok gibi bir şey. Satışlarımız çok ama çok azaldı." dedi.

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Sinop Balıkçılık
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