Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Uzmanlar tarafından ihale dosyaları incelendikten sonra, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 18 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi.
4 şüpheli halkında ise adli kontrol talebinde bulunuldu.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.