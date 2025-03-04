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Türkiye
TRT Haber 04.03.2025 13:53

Borsa İstanbul manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı

Borsa İstanbul piyasasında güven, açıklık ve istikrar çalışmasını bozan, fiyat dengesinde manipülasyon yaptığı tespit edilenlere operasyon başlatıldı. Operasyonda 17 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Borsa İstanbul manipülatörlerine operasyon: 17 gözaltı

Savcılık açıklamasında, Borsa İstanbul piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğunu, manipülatif hareketlerle ani düşüşlerin meydana geldiği belirtildi.

Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanmayan bu hareketliliğin borsa piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikte eylemler çerçevesinde değerlendirildi.

İncelemeler sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan 17 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Borsa İstanbul ile ilgili daha önce de olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlar ile bu haberleri yayanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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