Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul'un Beykoz ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Beykoz açıklarında makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. KEGM-8 botu tarafından yedeklenen tekne, kıyıya çekildi.
Kıyı Emniyeti'nden açıklama
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle yanaştırıldı."
Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/y7m8UvDTKo— KEGM (@kiyiemniyet) October 31, 2021