Beykoz açıklarında makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. KEGM-8 botu tarafından yedeklenen tekne, kıyıya çekildi.

Kıyı Emniyeti'nden açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle yanaştırıldı."