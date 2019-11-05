Beşiktaş'ta durağa giren otobüs şoföründen uyuşturucu itirafı05 Kasım 2019 Salı 21:28 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 21:44
İstanbul Beşiktaş'ta durağa girerek bekleyenlere çarpan ve tutuklanan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un verdiği ifadede, olaydan bir gece önce uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
3 Kasım Pazar günü, İstanbul Beşiktaş'ta otobüsle durağa girdi, dehşet anlarından sonra da kaçmaya çalıştı. Önce çevredekilere saldırdı, ardından denize atladı.
Sudan çıkarılarak gözaltına alınan otobüs şoförü Necdet Karakuş, ifadesinde, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
Karakuş, sorgu hakimliğinde verdiği ifadede, bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini iddia etti. Bu nedenle otobüsü durağa doğru sürdüğünü söyledi.
Otobüs kamerasını bozduğunu itiraf etti
Olay sonrası otobüsün kameralarının arızalı olduğu anlaşılmıştı. O kameraları da kendisinin bozduğunu söyledi.
Necdet Karakuş, "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandı.
Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 1 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.
Kaza kurbanı toprağa verildi
Olayda hayatını kaybeden tek kişi 77 yaşındaki Yalçın Tahir Billur'du.
Otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Billur için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: TRT Haber