3 Kasım Pazar günü, İstanbul Beşiktaş'ta otobüsle durağa girdi, dehşet anlarından sonra da kaçmaya çalıştı. Önce çevredekilere saldırdı, ardından denize atladı.

Sudan çıkarılarak gözaltına alınan otobüs şoförü Necdet Karakuş, ifadesinde, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

Karakuş, sorgu hakimliğinde verdiği ifadede, bazı kişiler tarafından tehdit ve takip edildiğini iddia etti. Bu nedenle otobüsü durağa doğru sürdüğünü söyledi.

Otobüs kamerasını bozduğunu itiraf etti

Olay sonrası otobüsün kameralarının arızalı olduğu anlaşılmıştı. O kameraları da kendisinin bozduğunu söyledi.

Necdet Karakuş, "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralamaya neden olmak" suçlarından tutuklandı.

Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 1 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.

Kaza kurbanı toprağa verildi

Olayda hayatını kaybeden tek kişi 77 yaşındaki Yalçın Tahir Billur'du.

Otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Billur için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: TRT Haber