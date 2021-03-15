Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Beşiktaş'ta koronavirüs tedbirlerine uymayarak bir otelin restoranında eğlenen 90 kişiye toplam 312 bin 210 lira para cezası uygulandı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta saat 23.00 sıralarında Bebek Mahallesi'nde bulunan bir otelin restoran ve teras kısmında eğlence yapıldığı ihbarı üzerine iş yerini denetledi.
90 kişiye 312 bin lira para cezası
Otelin restoran bölümünde bulunan 90 kişiye, sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 312 bin 210 lira idari para cezası kesildi.
Otel hakkında ise genelgeye aykırı faaliyet göstermekten yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe Maske İstanbul
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