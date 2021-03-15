Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de gümrük kaçağı yaklaşık 31 kilo gümüş ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de yaklaşık 31 kilogram ağırlığında gümrük kaçağı işlenmiş gümüş ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı-Iğdır güzergahından Artvin'e gelen aracı, şüphe üzerine sanayi kavşağında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, toplam ağırlığı 30 kilo 967 gram olan gümrük kaçağı gümüş küpe, kolye, yüzük ve tespih başlığı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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