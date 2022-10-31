Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bergama'da orman yangını
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Bergama Oruçlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler sık ormanlık alanda hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Havanın kararmasıyla yangına hava araçlarıyla müdahaleye ara verildi.
Manisa'dan da çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
???? #İzmir / #Bergama— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) October 31, 2022
Bergama'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahalede bulunuyoruz. #OrmanınKahramanları #YeşilVatan için mücadele ediyor. pic.twitter.com/iscKHWdbhC
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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