Bergama Oruçlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler sık ormanlık alanda hızla yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Havanın kararmasıyla yangına hava araçlarıyla müdahaleye ara verildi.

Manisa'dan da çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.