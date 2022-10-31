Diyarbakır anneleri 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Hasretle çocuklarının döneceği günü bekleyen ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

HDP il binasının önündeki eyleme 2 aile daha katıldı.

Acılı anneden oğluna çağrı: Sen gelmeden bu kapıdan gitmem

Erzurum'dan Diyarbakır'a giden Kibar Yaprak 2014'te kaçırılan oğlu Nurullah için oturma eylemi başlattı. Acılı anne oğluna teslim olması için seslendi.

"Seni kandırdılar, seni kaçırdılar, senin gelmeni istiyorum. Eşim öldü, kimsem yok. Oğlum sen gelmeden bu kapıdan gitmem."

Diyarbakırlı baba Şehmus Aslan da 2018'de kaçırılan oğlu Barış Aslan için oturma eylemi başlattı.

321 ailenin katıldığı evlat nöbetinde bugüne kadar 38 aile evladına kavuştu.