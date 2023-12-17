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Türkiye
AA 17.12.2023 21:02

Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı

Kocaeli'nin Başiskele Belediyesinde görevli personel çift, gelin arabası olarak süpürge aracını seçti.

Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı
[Fotograf: AA]

Belediyede süpürge aracı şoförü olarak görev yapan Türkan Baylan ile temizlik işleri personeli Faik Çalık, aracı gelin arabası yapmak için belediye yöneticilerine başvurdu.

Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait süpürge aracını gelin arabası yaptı.

Baylan ve Çalık'ın mesai arkadaşları da çöp kamyonlarıyla oluşturdukları konvoyla çifte eşlik etti.

Belediye personeli çift, süpürge aracını gelin arabası yaptı

Çiftin nikahını kıyan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hayırlı işlere vesile olmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Birçok güzel işi hayata geçirirken insanların hayatına da böyle güzellikler katabilmek en büyük mutluluğumuz. İki çalışma arkadaşıma da hayatında mutluluklar diliyorum, Allah mesut etsin inşallah." dedi.

Damat Faik Çalık da belediyede tanışıp evlenme kararı aldıklarını belirterek, mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti.

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