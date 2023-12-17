Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk

Şebiarus törenleri için Konya'ya gelen turistler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile çevresinde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar camide namaz kılarken bazıları da hediyelik eşya dükkanlarında Konya ve Şebiarus hatırası ürünler satın aldı.

Meydanda Konya Büyükşehir Belediyesince kurulan çadırda turistlere çay ve lokma ikram edilirken restoranlar da yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Ankara'dan gelen Nesibe Yılmaz, ilk defa geldiği şehri çok beğendiğini belirterek, "Buranın çok farklı bir atmosferi ve enerjisi var. Çok beğendik. Törenler için de ayrıca heyecanlıyız." dedi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şebiarus törenleri 19.00'da başlayacak.