Açık 2.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2023 19:24

Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi çevresinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Şebiarus törenleri için Konya'ya gelen turistler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile çevresinde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar camide namaz kılarken bazıları da hediyelik eşya dükkanlarında Konya ve Şebiarus hatırası ürünler satın aldı.

Meydanda Konya Büyükşehir Belediyesince kurulan çadırda turistlere çay ve lokma ikram edilirken restoranlar da yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Ankara'dan gelen Nesibe Yılmaz, ilk defa geldiği şehri çok beğendiğini belirterek, "Buranın çok farklı bir atmosferi ve enerjisi var. Çok beğendik. Törenler için de ayrıca heyecanlıyız." dedi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şebiarus törenleri 19.00'da başlayacak.

ETİKETLER
Mevlana
Sıradaki Haber
Samsun'da 2 şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek
20:15
İsrail Ordu Radyosu: Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa edilecek
19:54
Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını açıkladı
19:36
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nda yerel seçimler için temayül yoklaması
20:07
Köylerinin mahalle olması için referanduma gittiler
19:52
Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kürsüde Filistin bayrağı açtı
Kürsüde Filistin bayrağı açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ