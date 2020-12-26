Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bekçiler sayesinde ölmekten son anda kurtuldular
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde yangın çıktı. Devriye sırasında yangını görüp itfaiyeye haber veren bekçiler ev halkını tahliye etti.
Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta devriye görevi yapan bekçiler, sabaha karşı bir evin damından alevlerin yükseldiğini gördü.
Yangının çıktığı evdekileri uyandıran bekçiler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Bekçiler, evde bulunan vatandaşları uyandırarak evden tahliye etti.
İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer binalara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.
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