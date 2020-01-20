Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, "Bekâra ev yok" diyen ev sahibi ve emlakçılar için emsal bir karar verdi. Kararın gerekçesi ise cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edilmesi.

Biner lira idari para cezası verildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan haklarının geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve önleme mekanizmasının oluşturulması amacıyla kuruldu.

Kurum aldığı bir kararla, "1+1 daireyi bekar erkek kiracıya vermiyorum" diyen ev sahibi ile emlakçıya biner lira idari para cezası verdi.

Kiracılar durumdan şikayetçi

Emlakçılara göre bazı ev sahiplerinin bu tür şartları oluyor. Kiracılar ise bu durumdan şikayetçi. Ev sahipleri de bu kararın ardından ikiye bölünmüş durumda. Bekar erkeğe evini kiralamak isteyende var, bu konuda tereddüt yaşayan da var.

Ev sahibi ve kiracılar, kararın ev kiralama süreçlerinde ciddi değişikliklere neden olacağı konusunda ise hem fikir.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı