"Bekara ev yok" diyen ev sahibine para cezası verildi20 Ocak 2020 Pazartesi 17:51 - Son Güncelleme
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, "Bekara ev vermem" diyen ev sahibi ve aracılık eden emlakçıya para cezası kesti. Kiracılar ve hukukçular karardan memnun.
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, "Bekâra ev yok" diyen ev sahibi ve emlakçılar için emsal bir karar verdi. Kararın gerekçesi ise cinsiyet nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edilmesi.
Biner lira idari para cezası verildi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, insan haklarının geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve önleme mekanizmasının oluşturulması amacıyla kuruldu.
Kurum aldığı bir kararla, "1+1 daireyi bekar erkek kiracıya vermiyorum" diyen ev sahibi ile emlakçıya biner lira idari para cezası verdi.
Kiracılar durumdan şikayetçi
Emlakçılara göre bazı ev sahiplerinin bu tür şartları oluyor. Kiracılar ise bu durumdan şikayetçi. Ev sahipleri de bu kararın ardından ikiye bölünmüş durumda. Bekar erkeğe evini kiralamak isteyende var, bu konuda tereddüt yaşayan da var.
Ev sahibi ve kiracılar, kararın ev kiralama süreçlerinde ciddi değişikliklere neden olacağı konusunda ise hem fikir.
Haber: Süleyman Kaçmaz
Kamera: Muhammet Ali Aksakallı