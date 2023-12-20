Açık 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.12.2023 00:58

Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Bazı illerde oy verme saatlerinde değişiklik Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi. Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.

Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.

Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı. 

ETİKETLER
Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:11
ABD'de bir grup, Gazze'de kalıcı ateşkes talebiyle Kongre binasında eylem yaptı
01:13
Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti
01:10
Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
01:08
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyununu izledi
00:40
Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti
00:33
Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
Üniversite öğrencileri "Şerife Bacılar"ın mücadelesini kitre bebeklerle sergiledi
FOTO FOKUS
Hamile öğretmene şiddet uygulayan veli tutuklandı
Hamile öğretmene şiddet uygulayan veli tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ