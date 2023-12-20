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Türkiye
AA 20.12.2023 00:38

Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi evde silahla vurularak öldürüldü.

Afyonkarahisar'da silahla vurulan 4 kişi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede 3’ü kadın 4 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

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