Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bazı bölgelerde yarın yağış bekleniyor
[Fotoğraf: Getty]
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusunda yarın yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusunda yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış
Sıradaki Haber
Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz