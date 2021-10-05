Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'teki bir depoya baskın düzenledi.

Depo ve önünde park halindeki araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ve 20 bin etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.