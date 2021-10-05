Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 2 ton etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir depo ile araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte alkol yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük'teki bir depoya baskın düzenledi.
Depo ve önünde park halindeki araçta yapılan aramada 2 bin 15 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 142 kit ve 20 bin etiket ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte Alkol Kocaeli
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