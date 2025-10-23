Bayrampaşa'da yoldaki genleşme derzi kırıldı: Çok sayıda aracın lastiği patladı

Viyadüğün Edirne istikametindeki genleşme derzinin kırılması sonucu otomobillerin lastikleri patladı.

Plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, derzden geçmek isterken motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletteki sürücü ve yolcu yaralandı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Lastiği patlayan araçların bir kısmı çekici yardımıyla çekilirken sürücülerin bir kısmı ise yol kenarında lastik değişimi yaptıktan sonra yola devam etti.

Ekipler, yerinden çıkan derzin bulunduğu bölgeyi dubalarla çevreleyerek trafiğe kapattı. Kısa süreli kumlama çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Yol bakım ekipleri derzleri yenilemek için çalışma başlattı.