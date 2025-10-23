Yalova'da konserve yüklü tırda yangın çıktı

Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi yakınlarında, seyir halindeki konserve yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorseden ayırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken trın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.