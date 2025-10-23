Hafif Sağanak Yağışlı 10.9ºC Ankara
DHA 23.10.2025 03:36

Yalova'da konserve yüklü tırda yangın çıktı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalova'da konserve yüklü tırda yangın çıktı
[Fotograf: DHA]

Yalova-Kocaeli kara yolunun Çiftlikköy ilçesi yakınlarında, seyir halindeki konserve yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorseden ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken trın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Kocaeli-Yalova kara yolunun Yalova istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalova Yangın
İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
