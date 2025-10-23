Hafif Sağanak Yağışlı 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.10.2025 00:23

Mersin'de rottweiler cinsi köpek iki kişiye saldırdı

Mersin'de sahibi tarafından gezdirilen rottweiler cinsi köpek önce bir kadına ardından motosikletli kuryeye saldırdı. Saldırı anı, kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Mersin'de rottweiler cinsi köpek iki kişiye saldırdı
[Fotograf: İHA]

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde sahibi tarafından gezdirilen rottweiler cinsi köpek, bir anda yoldan geçen bir kadına saldırarak bacağından ve karın bölgesinden ısırdı.

Kontrol altına alınmaya çalışılan köpek, ardından o sırada olay yerinden geçen ve ne olduğunu anlamak için aracından inen motosikletli kuryeye de saldırdı. Yere düşen kurye, çevredekilerin ve köpek sahibinin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı. 

Saldırıya uğrayan iki kişinin hastanede ayakta tedavi edildiği ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

ETİKETLER
Köpek Mersin
Sıradaki Haber
Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
Trump: Putin ile olan toplantıyı iptal ettik
01:01
Rusya'nın Kopeysk şehrindeki fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi öldü
00:37
ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uygulama kararı aldı
00:23
BM Nüfus Fonu yetkilisi, ilk kez gittiği Gazze'nin "distopik film setini andırdığını" söyledi
00:01
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı
00:13
Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ