Mersin'de rottweiler cinsi köpek iki kişiye saldırdı

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde sahibi tarafından gezdirilen rottweiler cinsi köpek, bir anda yoldan geçen bir kadına saldırarak bacağından ve karın bölgesinden ısırdı.

Kontrol altına alınmaya çalışılan köpek, ardından o sırada olay yerinden geçen ve ne olduğunu anlamak için aracından inen motosikletli kuryeye de saldırdı. Yere düşen kurye, çevredekilerin ve köpek sahibinin müdahalesiyle güçlükle kurtarıldı.

Saldırıya uğrayan iki kişinin hastanede ayakta tedavi edildiği ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.