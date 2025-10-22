Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.10.2025 18:51

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı: Ulaşım aksadı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı: Ulaşım aksadı

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Ulaşım
Sıradaki Haber
Cenazeye giden polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a Togg hediye etti
21:07
Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü yakalandı
20:25
Katil İsrail tarafından alıkonulan 30 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştı
20:03
Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi cezaevinde 2 polis koruyacak
19:10
ÖSYM: Veri sızıntısı tespit edilmedi
19:03
UAD, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına dair danışma görüşünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ