AA 22.10.2025 17:35

Cenazeye giden polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde binanın duvarına çarpan midibüsteki 3'ü polis 7 kişi yaralandı. Midibüsün, emekli bir polisin cenazesi için Bursa'nın Kestel ilçesinden Kocaeli'ye giden polis ve yakınlarını taşıdığı öğrenildi.

Cenazeye giden polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı: 7 yaralı

Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkiinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak, yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

Kazada araçtaki 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, aracın çekilmesiyle normale döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis cenazesi için Kocaeli'ye gidiyorlardı

Midibüsün, emekli bir polisin cenazesi için Bursa'nın Kestel ilçesinden Kocaeli'ye giden polis ve yakınlarını taşıdığı öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı polis ve ailelerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Büyükakın paylaşımında, "Bursa Kestel'den, ilimize emekli bir polis memurumuzun cenazesine katılmak üzere gelen polis memurlarını ve ailelerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu yaralanan değerli polis memurlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını yürekten temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

