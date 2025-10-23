Çok Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.10.2025 00:05

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların; Ege ve Marmara bölgesinin bazı kesimlerinde etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu uyarı

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ile Tekirdağ illeri için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

ETİKETLER
Ege Bölgesi Hava Durumu İzmir Meteoroloji Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı: Ulaşım aksadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
WSJ: ABD, Ukrayna'nın Batı'ya ait uzun menzilli füzeleri kullanma yasağını kaldırdı
00:23
BM Nüfus Fonu yetkilisi, ilk kez gittiği Gazze'nin "distopik film setini andırdığını" söyledi
00:13
Etimesgut'ta su kesintisi uygulanacak
00:00
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
23:21
Cevdet Yılmaz: İsrail Meclisi'nin kararı hukuksuz ve yok hükmündedir
22:54
ABD Hazine Bakanı Bessent: Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
Ehliyet yenilemeye gitti, parmak izlerinin silindiğini öğrendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ