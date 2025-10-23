Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
AA 23.10.2025 03:21

İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan apartmanın 1. katındaki dairenin mutfak bölümünde, buzdolabından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Dumanları gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan 4 kişi ve bir kedi, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveniyle bulunduğu yerden tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Ev sahibinin yangın sırasında dışarıda olduğu ve dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi.

İzmir Yangın
