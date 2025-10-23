İzmir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Irmak Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan apartmanın 1. katındaki dairenin mutfak bölümünde, buzdolabından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

Dumanları gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda mahsur kalan 4 kişi ve bir kedi, itfaiye ekiplerinin yangın merdiveniyle bulunduğu yerden tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Ev sahibinin yangın sırasında dışarıda olduğu ve dairede kimsenin bulunmadığı bildirildi.