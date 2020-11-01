Yıldırım Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında Ada Park olarak bilinen Şehir Parkı içerisindeki kafelerden birinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler etrafa yayılmadan yangını söndürdü.

Kimsenin yara almadığı yangında kafede maddi çapta hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.