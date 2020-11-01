Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yozgat Bulvarı'nda merkez istikameti yönünde giden araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten yol kenarındaki yeşil alana düşen araç, çarpmanın etkisiyle alev aldı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yanan otomobilde bulunan Gürkan Ö. ve Ali D. hayatını kaybetti.
Yaralı kurtarılan Durmuş Ö. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi ise ambulanslarla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Haberler
- 03:06
- 02:07
- 01:11
- 00:55
- 00:51
Sıradaki Haber
Bakan Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz