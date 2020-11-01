Olay akşam saatlerinde Gürpınar açıklarında meydana geldi.

Bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir sebepten batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler batan gemideki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirdi.