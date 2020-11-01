Haber Giriş: Kaynak: DHA
Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı
İstanbul Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Olay akşam saatlerinde Gürpınar açıklarında meydana geldi.
Bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir sebepten batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler batan gemideki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı’na getirdi.
Son Haberler
- 01:11
- 00:55
- 00:51
- 01:19
- 00:38
Sıradaki Haber
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreni için bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz