Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de enkazda K-9 köpeği kediyi kurtardı
İzmir'deki depremde 2 katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 30 saat sonra arama kurtarma köpeğince bir kedi kurtarıldı.
Bayraklı ilçesindeki apartmanda AKUT'a ait K-9 köpekleriyle tarama çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, akşam saatlerinde bir kediyi fark etti.
Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, enkazdan çıkarıp kediyi sahibine teslim etti.
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