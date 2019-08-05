İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, tatil süresince 18 ildeki 20 güzergahta her 10 km'de bir trafik ekibi görevlendirileceği, 1120 yolcu otobüsünün ise sivil ekiplerce denetleneceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirleri artırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, bayramı tatili süresince 116 bin 236 trafik personelinin görevlendirildiği, 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetim yapılacağı açıklandı.

Kaynak: AA