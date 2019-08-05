Terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuşan Kato Dağı bölgesi ilçe sakinleri piknikçilerin gözdesi oldu.

Cevizağacı kırsalına gelen Erkan Çetin, terör nedeniyle göç etmek zorunda kalanların sağlanan huzurla geri döndüğünü söyledi.

Güvenli ortam sayesinde doğaya çıkmaya başladıklarını belirten Çetin, "Eskiden gidemiyorduk. Beytüşşebaplı olmamıza rağmen görmediğimiz birçok güzelliğimiz var var. Artık dışarı çıkmaya başladık. Daha önce huzursuzluk vardı. Şu an geziyoruz, eskiden hiç gezemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Cizre'den ilçeye tavsiye üzerine gelen Sedat Ünal ise "Burası her köşesi saklı bir cennet gibi, her şey doğal. Burası Karadeniz bölgesini aratmıyor. Bence İsviçre'nin Alp Dağlarından daha güzel." dedi.

Kaynak: AA