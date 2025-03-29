Bayramda hava sıcaklıkları düşecek, yağış etkili olacak

Batıda başlayan yağış, yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklık azalacak. Türkiye Bayrama yağışlı havanın etkisinde girecek...

Meteoroloji genel müdürlüğü verilerine göre bugün İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış görülecek.

Yurdun iç ve batı kesimlerinde lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek.

Bayramda yağışlı hava hakim

Bayram süresince yurdun büyük bölümünde yağışlı hava bekleniyor. Yarıın Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri çok bulutlu diğer yerler gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar görülecek.

Bayramın ikinci günü ise batı ve orta Karadeniz kıyıları ile Mersin, Karaman, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da çok bulutlu bir hava hakim.

Yurdun geri kalanında ise gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bayramın üçüncü Karadeniz kıyıları ile doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, diğer yerler gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek

Yağışlar yurt genelinde bayram sonrası da devam edecek.

Üç büyük il bayramı yağışlı geçirecek..

Ankara, İstanbul ve İzmir de bayram süresince gök gürültülü sağanak etkili olacak