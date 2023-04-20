Bayramda alternatif tatil rotası: Kırklareli

Traklar, Persler, Makedonlar ve Romalılar gibi farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kent, doğasıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye'nin sınır kentleri arasındaki Kırklareli, eko turizmi, mağaracılık ve sportif amaçlı turizm faaliyetleri, Mimar Sinan rotası ve coğrafi işaretli ürünleriyle sakin bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Tarih meraklıları, Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosunun bulunduğu "sakin şehir" Vize'nin tarihi yapılarını gezebilir.

Karadeniz kıyısında A kalitedeki deniz suyu, mavi bayraklı plajları ile ziyaretçilerine imkan sunan Vize ilçesinin Kıyıköy ile Demirköy ilçesinin İğneada beldeleri, önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarını, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesini, Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'yı görmek isteyenler rotalarını İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Kırklareli'ne çevirebilir.

İğneada ve Kıyıköy beldeleri, çadır turizmi yapmak isteyenlere de imkan sunuyor.

Kırklareli, coğrafi işaretli kıvırcık kuzusundan elde edilen köftesi, üzümden yapılan hardaliyesi, meşe balı, peynirinin yanı sıra taze deniz ürünleri, köylü kadınları tarafından üretilen ev ekmeği, manda yoğurdu gibi ürünlerle ziyaretçilerini gastronomi alanında da cezbediyor.

"Kırklareli'nin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, turizm hareketliliğinin illerin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Turizmin insanların bir yerden başka bir yere gezmek, görmek, keşfetmek ve deneyimlemek için planlı ve programlı seyahat faaliyetleri olarak nitelendirildiğini anlatan Şen, bu seyahat faaliyetlerinin de insanların hayatlarını pozitif etkilediğini kaydetti.

Şen, Kırklareli'nde turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak istediklerini, bu yıl tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek kente daha fazla yerli ve yabancı turist çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kentin turizmden daha fazla pay alması için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Şen, "Kentimizin kendine özgü bir eko sistemi, tarihi ve kültürel değerleri var. Kırklareli mağaracılık turizmi, eko turizm, sportif amaçlı turizm faaliyetleri, Mimar Sinan rotası, kendine ait rotaları, coğrafi işaretli ürünleri ile eşsiz bir zenginliğe ve eşsiz bir turizm potansiyele sahiptir" dedi.

Mimar Sinan eserleri ile Milattan Önce 6 bin yıl öncesine dayanan Aşağıpınar ören yerinin kente ayrı bir zenginlik kattığını vurgulayan Şen, "Trakların önemli bir merkezi olan Vize, sahil turizmi açısından Kıyıköy ve İğneada, longoz ormanlarının eko sistemini, ilimizin turizm potansiyeli açısından keşfedilmeyi bekleyen eşsiz hazineler olarak nitelendirebiliriz. Ziyaretçilerimizi ilimize dinlenmeye, stres atmaya ve Kırklareli'nin güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz" diye konuştu