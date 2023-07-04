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Türkiye
AA 04.07.2023 10:45

Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili süresince Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla aracın geçtiğini söyledi.

Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'ndaki araç yoğunluğunun 9 gün süren bayram tatiliyle başladığını ve tatilcilerin dönüş yolunda da aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti. 

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen otoyolda yer alan Bolu Dağı Tüneli'nden bu süreçte 1 milyon 21 bin 945 aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kesimin, Tünel Kontrol Merkezi'nde bulunan 91 kamera ile 24 saat esaslı takip edildiğini kaydetti.

Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti

Bakan Uraloğlu, güzergahta görevli karayolları ekiplerinin olaylara kısa sürede müdahale ederek ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için çalıştığını da sözlerine ekledi.

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