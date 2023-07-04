Parçalı Bulutlu 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.07.2023 10:07

ÇAYKUR ikinci sürgün çay alımlarına başladı

ÇAYKUR, ikinci sürgün çay alımlarına bugün itibarıyla başladı.

ÇAYKUR ikinci sürgün çay alımlarına başladı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımların 10 Mayıs'ta başlayıp 26 Haziran'da tamamlandığı belirtildi.

Bu kampanya döneminde 194 bin 351 ton yaş çay alımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, hava şartlarının iyi gitmesiyle ikinci sürgün alımlarının erken başladığı aktarıldı.

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığı kaydedilen açıklamada, "Bilindiği gibi kaliteli çay üretimi kaliteli çay hasadından geçer. Bu anlamda üreticilerimizin çay bahçelerini yabancı ottan temizlemeleri ve kaliteli ürün hasat etmeleri, çayımız ve geleceğimiz açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Çaykur Rize
Sıradaki Haber
Borsa güne rekorla başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
ALES başvuruları başladı
10:30
Mısır ile yeni dönem: Kahire'ye büyükelçi atanıyor
10:03
Borsa güne rekorla başladı
09:54
FETÖ firarisi ABD pasaportuyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
09:41
Brent petrolün varil fiyatı 75 dolar
09:32
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi
FOTO FOKUS
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ