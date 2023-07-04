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Türkiye
AA 04.07.2023 09:53

FETÖ firarisi ABD pasaportuyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve ABD pasaportuyla ülkeye giriş yapmak istediği İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüpheli tutuklandı.

FETÖ firarisi ABD pasaportuyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD'den ülkeye giriş yapan Allen Brooks'un, pasaport kontrolü esnasında şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine parmak izini aldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı olan Abdullah Uzundere olduğunu tespit etti.

ABD vatandaşlığı da bulunan şüphelinin, adını Allen Brooks olarak değiştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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