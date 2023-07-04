Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.
Operasyonda haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi
Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.
Şuana kadar gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.