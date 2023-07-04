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Türkiye
TRT Haber 04.07.2023 07:14

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
[Fotograf: İHA]

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Şuana kadar gözaltına alınan 4 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. 

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Adana DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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