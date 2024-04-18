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Türkiye
TRT Haber 18.04.2024 13:09

Bayram tatilinde Başkentray'ı 498 bin 523 kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara ulaşımının omurgası olarak nitelendirilen Başkentray bayram tatilinde 498 bin 523 yolcuya hizmet verdi. 15 Nisan günü 93 bin 954 yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Bayram tatilinde Başkentray'ı 498 bin 523 kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bayram tatili süresinde Ankara’nın önemli şehir içi ulaşım araçlarından biri olan Başkentray’a ait kullanım istatistiklerini açıkladı.

Bakanlık olarak Başkent Ankara’ya Türkiye Yüzyılı vizyonuyla dünya başkentlerine yakışır yatırımlar ve projeler yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, “Son 22 yılda Ankara’da sayısız projeyi bakanlık olarak hayata geçirdik. Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar, 510 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatlarını hizmete açtık.

Keçiören’den Kızılay’a aktarmışız ulaşımı sağlamak için AKM-Gar-Kızılay Metrosunu hizmete açtık. 2018 yılında mevcut standardının yükseltilerek modernize ettiğimiz Başkentray’ı hizmete alarak Ankara’nın önemli ulaşım akslarından biri olan Eskişehir ve İstanbul Yolu’ndaki trafiğin büyük ölçüde azalmasına katkı sağladık.” dedi.

Bayram tatilinde Başkentray'ı 498 bin 523 kişi kullandı

Başkentray 15 Nisan'da rekor tazeledi

12 Nisan 2018’de açılışı yapılan Başkentray’ın 6 yılda 89 milyon 200 bin kişiye hizmet verdiğinin altını çizen Uraloğlu, “Mevcut standardını yükselterek metro standardında ulaşım yapacak şekilde hizmete sunduğumuz Başkentray’ı günde 60 bin kişi kullanmaktadır. Görüyoruz ki Ankaralı vatandaşlarımız Başkentray’a olan ilgisini Bayram Tatili süresinde de arttırarak devam ettirdi.

Başkentray yolcu sayısı Tatil süresinde yaklaşık yarım milyona yakın kişiye ulaşarak 498 bin 523 kişi ile bayram tatilinde Ankara’lılara hizmet etti. Ayrıca Başkentray 15 Nisan 2024 günü 93 bin 954 yolcuya hizmet vererek bundan önceki taşıma rekoru olan 10 Kasım 2022 tarihli 88 bin 964 yolcu sayısı rekorunu da kırarak rekor tazeledi” diye konuştu.

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