Depremde yıkılan otelin 33 kolonundan 5'i kesilmiş

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan otelde Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Sıradaki Haber

İstanbul'da at eti baskını: At eti ve kesilmeyi bekleyen 3 at bulundu