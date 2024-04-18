Depremde yıkılan otelin 33 kolonundan 5'i kesilmiş

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde yıkılan otelle ile ilgili sanıklar A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B, S.K, S.Y ve dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan otelde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı hatırlatılan iddianamede, otelin 1994'te yapıldığı belirtildi.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmaların olduğu binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örnekleri alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden bilirkişi heyetince raporların hazırlandığı ifade edildi.

Bilirkişi raporlarının detayına yer verilen iddianamede, binanın bodrum, zemin artı 7 kat olarak projelendirildiği, yapının 2006'da tadilat geçirdiği, o yıla ait mimari tadilat projesinde bodrum ve zemin kat bilgileri yer almadığı, bu nedenle ilgili yılda bodrum ve zemin katta tadilat yapılıp yapılmadığına ait bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

"Yetersizlikler tespit edildi"

Kırçuval Otel binasının mimari ve statik projelerinin eksik, beton malzemesinin yetersiz olduğu aktarılan iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"İlk statik proje incelendiğinde statik hesapların mevcut olduğu ancak daha sonra yapılan tadilat projesinde statik hesaplarının tarafımıza verilen belgelerde olmadığı tespit edilmiştir. İlk statik projesinde kolon sayısının 33 adet olduğu, tadilat statik projesinde ise 28 adet kolonun olduğu görülmüştür. Bu durumda statik hesapların yenilenmesi gerekirdi. Bu durumda statik hesapların olmadan projelerin onaylanmaması gerekirdi.

Dosya kapsamında binaya ait incelemeler sonucunda, taşıyıcı sistem elemanlarının donatı detaylandırmalarında (etriye sıklaştırması, kanca, çiroz vb.) yetersizlikler tespit edilmiştir. Söz konusu yapının mimari tadilat projesi incelendiğinde, tadilat statik projesinde yer alan S5 kolonun olmadığı tespit edilmiştir. İlgili kolon 1995 tarihli mimari tadilat projesinde çizilmemiş ancak 1994 tarihli statik tadilat projesinde yer almıştır. Bu durum son olarak çizilen mimari ve statik tadilat projeleri ile inşaat uygulamasının uyumlu olmadığını ayrıca uygulamanın bir kısmının yani imalat ve inşaatın bir kısmının mimari tadilat projesi üzerinden yapıldığını, tadilat statik projesinden inşa ve imalat aşamasında kısmen de olsa uzaklaşıldığını göstermektedir.

Mimari tadilat projesinin ise statik proje ve statik hesaplarının bulunmadığı sabit olduğundan bu durumdan mimari tadilat projesini tetkik ederek onay veren kamu görevlilerinin ve statik tadilat projesine göre taşıyıcı unsurları imal etmesi gerekirken bundan uzaklaşarak kısmen mimari tadilat projesine göre binayı imal ve inşa eden fenni mesul ve müteahhidin ve ilgili tadilat mimari proje müellifinin kusurlu olduğu anlaşılmıştır."

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan otelde Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.