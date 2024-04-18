Antalya'da 3 ton etil alkol ele geçirildi

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Döşemealtı ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ton etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.