Stopaj oranları yenilendi

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevduata uygulanan yeni stopaj oranlarında güncelemeye gidildi.

Buna göre stopajlar, mevduat faizlerinden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7 buçuk, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2 buçuk olarak uygulanacak.

Kur korumalı mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirasına çevrilen mevduatta stopaj oranı ise 0 olarak belirlendi.

Değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da stopaj oranı yine aynı şekilde 0 olacak.

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.