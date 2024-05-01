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Ekonomi
TRT Haber 01.05.2024 00:22

Stopaj oranları yenilendi

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları belirlendi. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5 oldu.

Stopaj oranları yenilendi

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Mevduata uygulanan yeni stopaj oranlarında güncelemeye gidildi.

Buna göre stopajlar, mevduat faizlerinden vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7 buçuk, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 2 buçuk olarak uygulanacak.

Kur korumalı mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından Türk Lirasına çevrilen mevduatta stopaj oranı ise 0 olarak belirlendi.

Değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da stopaj oranı yine aynı şekilde 0 olacak.

Mevduata uygulanan yeni stopaj oranları 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

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