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Türkiye
TRT Haber 01.07.2023 10:50

Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle yollarda araç yoğunluğu yaşanıyor. Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nda trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nda 18 aracın karıştığı kaza ulaşımı aksattı

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu

Tatilciler Söke'de yoğunluk oluşturdu

Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi.

Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.

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