Bayram tatili dönüşü başladı: Yollarda yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna başladı.
D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.
Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.
Zincirleme kaza Anadolu Otoyolu'nda trafiği aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu
Tatilciler Söke'de yoğunluk oluşturdu
Muğla yönünden gelen tatilciler nedeniyle Novada kavşağında uzun araç kuyruğu meydana geldi.
Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalıştı.