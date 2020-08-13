Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bayburt'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Bayburt’un Örence köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, Bayburt il merkezine bağlı Örence köyünde bugünden itibaren karantina uygulaması başlatıldı.
İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: Bayburt koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:58
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