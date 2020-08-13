Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir otomobil, park halindeyken alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi.
Salim Toraman, otomobilini, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli Çevre Yolu'nda ekmek almak için bir fırının önüne park etti.
Bu sırada otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Sivas otomobil yangınıSon Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:11
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