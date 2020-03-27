Bayburt Üniversitesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sistemi hazırlıkları tamamlandı. Yaklaşık 14 bin öğrenci ve 420 akademik personel ile 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime başlandı.

Bayburt Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle örgün öğretime verilen aranın ardından, kapalı tutulan kütüphanelerinden yararlanmak isteyen kullanıcılarına büyük kolaylık sağladı. Üniversite, 18 e-Veri Tabanı ile birlikte, 4 milyon 503 bin 299 adet e-Kitap ve 168 bin 788 adet e-Dergi’yi öğrencilerin ve öğretim elamanlarının kullanıma açtı.

Ayrıca kullanıcılara, milyonlarca makale ve bilimsel çalışmanın kayıtlı olduğu 'Açık Erişim' sistemine de ulaşma imkanı getirildi.

Milyonlarca bilimsel yayına ulaşmak isteyen kullanıcıların bilgisayarları ya da akıllı cihazları üzerinden “http://katalog.bayburt.edu.tr/vetisbt" adresine girmeleri ve sisteme kayıt olarak elektronik yayınlardan yararlanmaları mümkün hale getirildi.