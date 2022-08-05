Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Batman-Beşiri kara yolunda karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 tekstil işçisi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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