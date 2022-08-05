Kaza TEM Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yusuf Cançevik, yapım çalışması nedeniyle 2 şeride düşen yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Tır, aynı yöne giden Beytullah Sevim yönetimindeki ve Yusuf Erkan yönetimindeki otomobiller ile Sedat Tunç yönetimindeki ve Selim Sadıç yönetimindeki tırlara çarptı.

Kazada, tırların arasında kalan Yusuf Erkan’ın otomobilindeki Ayaz Mehmet Erkan Vahide Gözde Erkan ve Öykü Erkan yaşamını yitirdi. Yaralanan Sedat Tunç ile Yusuf Erkan ve Faruk Abbasoğlu ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.